De politiek mag bij de VRT geen energie verspillen aan symbooldossiers. Dat zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

De nieuwe Vlaamse regering voert in het regeerakkoord al meteen de druk op bij de VRT. De openbare omroep moet extra besparen. De socialistische vakbond zwaaide al snel met een onbevestigd worstcasescenario waarin sprake was van 250 banen minder en een zware daling van de dotatie met in totaal 40 miljoen euro. Bovendien doet de nieuwe regering aan micromanagement: van minder tussentaal en dialect tot een minder aantrekkelijke nieuwssite en meer aandacht voor ideologische diversiteit in de berichtgeving, de VRT moet er werk van maken. Het zou zonde zijn als bij de komende onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT veel politieke energie verspild zou worden aan symbooldossiers.

De VRT wordt een politieke trofee.

Terwijl de Titanic zinkt, moeten de kapiteins niet zitten palaveren over hoelang en welke liedjes het orkest nog mag spelen. De Vlaamse mediasector slaagt er te weinig in jongere mediaconsumenten aan zich te binden. Geld vloeit weg naar YouTube van Google, Netflix en Instagram van Facebook. DPG Media wil daarom al een op de vier banen schrappen bij zijn tv- en radio-activiteiten (VTM, Q2, Q-Music).

Ook de VRT zal moeten besparen. Het is verschrikkelijk naïef te denken dat elke uitgespaarde euro en baan bij de VRT er hoe dan ook een extra is voor de commerciële mediabedrijven en de productiehuizen. De nieuwe beheersovereenkomst van de VRT zal daarom ook maatregelen moeten bevatten om op lange termijn het totale bereik van de Vlaamse mediasector op peil te houden, bijvoorbeeld door meer te investeren in al dan niet gemeenschappelijke streamingplatformen. Anders dreigt de VRT te moeten verzaken aan die andere eis van de regering-Jambon: het versterken van de Vlaamse identiteit.