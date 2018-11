'De uitkeringen verhogen is een favoriete politieke sport'

Sinds de eurocrisis uitbrak in 2010, woedt onder economen een pennenoorlog over de begrotingsdiscipline in Europa. Die discussie is helemaal terug, nu de Italiaanse regering de geldkraan wil openzetten om, naar aloude keynesiaanse logica, via schulden uit de schulden te groeien. Tegenstanders van de Europese orthodoxie hopen stilletjes dat de Italiaanse populisten de ban van de budgettaire discipline zullen breken. Ik denk dat ze dwalen.

...