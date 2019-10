De Noord-Ierse politica Arlene Foster gijzelde jarenlang de brexit-onderhandelingen, en zo de hele Europese Unie. Maar ondanks dat machtsvertoon taant de ster van de unionistische roergangster

Bij elke nieuwe stemming over de brexit in het Britse Lagerhuis zijn alle ogen steevast gericht op de Democratic Unionist Party (DUP), de protestantse Noord-Ierse unionisten. Het partijtje telt nauwelijks tien parlementsleden in het 650-koppige Lagerhuis. Maar sinds de Tories in 2017 hun meerderheid hebben verloren, moet de Britse conservatieve regering leven van de gedoogsteun van de DUP en haar leidster, Arlene Foster. Tot drie keer toe stemde de DUP tegen het brexit-akkoord van Theresa May, de vorige Britse premier. Even leek het erop dat het akkoord van haar opvolger Boris Johnson op meer genade kon rekenen. Maar nadat Foster in het grootste geheim te rade was gegaan bij de unionistische paramilitaire organisaties in Noord-Ierland, verwees ze ook de deal van Johnson naar de prullenmand.

...