De kersverse Duitse minister van Financiën Lindner blaast warm en koud over extra schulden, zegt Trends-redacteur Wolfgang Riepl.

De nieuwe Duitse federale regering heet verfrissend te zijn. De driepartijencoalitie van groenen, liberalen en sociaaldemocraten trekt een streep onder de Grote Coalitie die Duitsland de voorbije jaren domineerde. Het stemt tot nadenken: wie iets na het millenniumjaar werd geboren, werd groot onder slechts één bondskanselier: Angela Merkel.

Vooral groenen en liberalen leveren veel frisse koppen, met wellicht de eerste groene vrouw op Buitenlandse Zaken en een groene minister van Landbouw. Die partij verwacht nog dit jaar een forse injectie van 50 miljard euro in een klimaatfonds. De Duitse federale regering mag normaal nauwelijks nieuwe schulden maken: 0,35 procent van het bbp. De pandemie laat een tijdelijke afwijking toe. De groenen dromen er nu al van dat ook 2022 een pandemiejaar wordt - toch voor soepelere begrotingsregels.

De harde realiteit van Olivier Scholz.

Maar de liberaal Christian Lindner houdt de vinger op de knip. De kersverse minister van Financiën blaast warm en koud over extra schulden. Die wakkeren de inflatie aan en ondermijnen het zuur verdiende Duitse spaargeld. Tegelijk stut Lindner een Europees investeringsfonds van honderden miljarden euro's, dat de gevolgen van de pandemie mildert. Lindner heeft geen ervaring als federale minister.

Achter de mooie woorden schuilt de harde realiteit. Ook de Grote Coalitie maakte de voorbije jaren miljarden vrij voor investeringen in digitalisering, infrastructuur en nieuwe klaslokalen. Dat geld raakte nooit opgesoupeerd, door de te trage lokale administratie bij de aflevering van vergunningen, lokaal burgerprotest of een tekort aan werknemers en bedrijven voor die overheidsopdrachten.

