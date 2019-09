Het lijkt alsof de Waalse regering rekent op enkele pittige federale maatregelen om de Waalse economie wakker te schudden. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes

''We zijn het over niets eens, behalve over het dierenwelzijn", zegt Paul Magnette over de relatie met N-VA. Dat belooft voor de federale regeringsonderhandelingen. De PS van Magnette, die normaal in oktober voorzitter wordt, sluit een coalitie met N-VA niet uit, maar het openingsbod is typisch voor de linkse koers die Magnette wil varen, ook al is die taal vooral bestemd voor de achterban. Magnette: "Als de N-VA morgen zegt dat ze ermee akkoord gaat de pensioenen voor iedereen op te trekken naar 1500 euro, de minimumsalarissen en de sociale uitkeringen op te trekken, de toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen te verbeteren, de openbare diensten te herfinancieren, vooral de NMBS, dan kunnen we spreken."

