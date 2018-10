De do's en don'ts van de filebestrijding: 'Tegenwoordig is iedereen een expert in mobiliteit'

Aan de deur van zijn bureau hangt het getal 65, samengesteld uit voorbladen van studies en onderzoeken. Het doet iets vermoeden over zijn leeftijd, het zegt veel over de joviale sfeer en het symboliseert tegelijk de aanpak van de KU Leuven-professor Stef Proost: eerst cijfers en data, dan pas conclusies. In zijn nieuwste boek Slimmer onderweg - 25 snelwegen naar een leefbare mobiliteit bundelt hij het academische onderzoek naar filebestrijding. Dat gaat vrolijk in tegen de gangbare ideeën, waar die niet onderbouwd blijken.

