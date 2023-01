De Croo over balans werk-privé: 'Het mag geen obsessie zijn om steeds beide in evenwicht te brengen' (VIDEO)

Ellen Thorisaen Journalist

De balans tussen werk en privéleven is een hot topic de laatste jaren. Met meerdere politici die vorig jaar tijdelijk door burn-outs uitvielen, moet ook premier Alexander De Croo (Open VLD) zich weerbaar houden van burn-outs. Daar staat hij zelf niet bij stil, aldus De Croo op het gala van de Trends Manager van het Jaar in Paleis 10 van de Brussels expo. Hij omringt zich met mensen die hem uit zijn werksfeer trekken en ook zijn twee zonen houden zijn voeten op de grond. Volgens de premier moeten we aanvaarden dat er momenten zijn dat het werk- en privéleven niet in evenwicht is.