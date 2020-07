De contacttracingapp is ten vroegste in september klaar, rijkelijk te laat om de tweede golf te voorkomen. We zullen het zelf moeten doen en onze nauwe contacten noteren in een schriftje of een document. Zo werkte Nieuw-Zeeland tijdens het bedwingen van de eerste golf.

Het coronavirus zit weer overal. De voorbije weken hebben we collectief verdrongen dat het virus maar één moment van menselijke zwakte nodig heeft om over te springen. We staan weer voor een zware inhaalrace en om een tweede maandenlange lockdown te vermijden moeten we razendsnel testen, opsporen en isoleren. Dat drieluik is voorlopig de enige manier om de snelle verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In een ideale wereld hadden we nu een corona-app die via onze smartphone op een veilige en privacyvriendelijke manier risicocontacten detecteert en bijhoudt. Dat had het werk van onze kaduuk lopende contact tracing makkelijker gemaakt.

De corona-app komt te laat, gebruik het coronaschriftje.

Het tijdverlies van de afgelopen maanden is een schandaal. Maar het brengt ons nu geen meter verder om oeverloos te zeuren en te vloeken over de manier waarop het federale en het regionale niveau de hete aardappel naar elkaar gooiden. Het is tijd voor plan B. We zullen dagelijks manueel moeten noteren waar en met wie we nauw contact hebben gehad. We moeten een zo compleet mogelijk reconstructie kunnen doorgeven omdat het virus zich zonder symptomen kan verspreiden.

Nieuw-Zeeland heeft tijdens de eerste epidemie de bevolking gevraagd de contacten en verplaatsingen bij te houden in een schriftje of een documentje op hun telefoon of computer. Het was natuurlijk slechts een van de factoren waardoor Nieuw-Zeeland als een van de eerste landen zijn lockdown kon terugschroeven. Met zijn hogere bevolkingsdichtheid is België een meer gewillige prooi voor het coronavirus, maar een coronaschriftje zou hier niet alleen de contact tracing makkelijker maken. Het heeft ook het psychologische effect dat je erbij stilstaat of je de regel van 'de bubbel van 15' respecteert. En dat is duidelijk broodnodig.

