'De broekriem zal de komende tien jaar aangehaald moeten worden.' Dat heeft staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) gezegd tijdens een digitaal gastcollege aan de hogeschool PXL, zo bericht Het Belang van Limburg dinsdag.

Uit het rapport van het Monitoringcomité, bestaande uit experts en technici van de federale overheidsdiensten, bleek vorige week dat alle Belgische overheden afstevenen op een begrotingstekort van ruim 36 miljard euro in 2021. Het federale begrotingstekort zal dit jaar op 29 miljard uitkomen. De overheden tasten diep in de buidel in de strijd tegen het coronavirus.

Toch houdt de regering vast aan haar doelstelling om tegen 2024 af te klokken op een tekort van 3 procent. 'We moeten voorkomen dat toekomstige generaties achtervolgd blijven worden door deze put. We zitten in een ongekende crisis waarvan we niet weten hoe en wanneer ze definitief zal eindigen. Dat is natuurlijk moeilijk als je een begroting moet opmaken. We zullen het beleid constant moeten bijsturen', zei De Bleeker. 'De broekriem zal de komende tien jaar aangehaald moeten worden, maar tegelijkertijd moeten we investeren in de toekomst.'

Uit het rapport van het Monitoringcomité, bestaande uit experts en technici van de federale overheidsdiensten, bleek vorige week dat alle Belgische overheden afstevenen op een begrotingstekort van ruim 36 miljard euro in 2021. Het federale begrotingstekort zal dit jaar op 29 miljard uitkomen. De overheden tasten diep in de buidel in de strijd tegen het coronavirus. Toch houdt de regering vast aan haar doelstelling om tegen 2024 af te klokken op een tekort van 3 procent. 'We moeten voorkomen dat toekomstige generaties achtervolgd blijven worden door deze put. We zitten in een ongekende crisis waarvan we niet weten hoe en wanneer ze definitief zal eindigen. Dat is natuurlijk moeilijk als je een begroting moet opmaken. We zullen het beleid constant moeten bijsturen', zei De Bleeker. 'De broekriem zal de komende tien jaar aangehaald moeten worden, maar tegelijkertijd moeten we investeren in de toekomst.'