Staatssecretaris Eva De Bleeker voor Consumentenbescherming is open voor de vraag van de Vlaamse agrovoedingsketen naar flexibiliteit en wil dat de controle-instanties op het belangrijke vermeldingen concentreren zoals allergenen.

Organisaties uit de Vlaamse agrovoedingsketen roepen alle actoren en de overheid op om de kostenstijgingen in de sector 'met gezond verstand, begrip en de nodige flexibiliteit' te benaderen. Ze wijzen er ook op dat de consument een deel van de prijsstijging zal moeten opvangen.

In een verklaring uiten Agrofront (ABS, Boerenbond, FWA), de Belgian Feed Association (BFA), de Belgische merkenvereniging BABM, handelsfederatie Comeos, de beroepsvereniging van de voedingsindustrie Fevia, werkgeversorganisatie UCM en ondernemersorganisatie Unizo hun bezorgdheid over de stijgende prijzen. De organisaties spreken over een explosie van de productiekosten sinds midden 2020, die nog versterkt is sinds de Russische invasie in Oekraïne.

Ze verwijzen naar cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN waaruit blijkt dat de prijzen voor agrovoedingsproducten tussen juni 2020 en december 2021 met 43 procent zijn gestegen. De oorlog in Oekraïne leidt bovendien niet alleen tot stijgende prijzen, maar ook tot bevoorradingsproblemen, klinkt het nog. Producten moeten daardoor geherformuleerd worden met alternatieve grondstoffen en ingrediënten of ze kunnen tijdelijk niet worden geproduceerd.

Het is moeilijk te voorspellen hoe de situatie verder zal evolueren, maar alle actoren zullen inspanningen moeten leveren 'zodat we er samen voor kunnen zorgen dat de impact ervan op een billijke wijze over de keten wordt verdeeld', luidt het nog in een mededeling. De organisaties vragen ook dat de actoren in dialoog blijven gaan om samen onvoorziene kostenstijgingen of bevoorradingstekorten te bespreken en oplossingen te vinden.

Ook de consument zal een deel van de kostenstijgingen moeten opvangen, klinkt het. 'Dat is belangrijk op korte en langere termijn om rentabiliteitsproblemen te voorkomen in de keten, het broodnodige economische herstel niet te fnuiken en de diversiteit van het aanbod, de werkgelegenheid en investeringen in de betrokken sectoren niet in het gedrang te brengen.' Als de situatie aanhoudt of verslechtert, kan dat op korte termijn fataal zijn voor bepaalde schakels, luidt het nog. Daarom roepen de organisaties de overheid op om 'in een vroeg stadium' in te grijpen. Ze vragen de autoriteiten om flexibel en pragmatisch te zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld de etikettering van de voedingsproducten waarvan de ingrediënten moeten worden aangepast omdat ze niet beschikbaar zijn wegens de oorlog in Oekraïne.

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker bevestigt dat de vraag naar flexibiliteit momenteel wordt behandeld in de taskfroce Oekraïne, waar zij zelf deel van uitmaakt. 'Het is enorm belangrijk dat we de bedrijven en de consumenten beschermen tegen mogelijke tekorten in de voedingssector. Er zijn oplossingen voor deze acute situaties van grondstoftekorten, er zijn alternatieve ingrediënten. Maar die oplossingen impliceren dat de etikettering van bepaalde producten constant zal moeten worden aangepast, en dat is praktisch gewoon onmogelijk', aldus De Bleeker. 'Daarom heb ik de bevoegde controle-instanties al gevraagd om zich flexibel op te stellen en te focussen op belangrijke vermeldingen zoals het al dan niet aanwezig zijn van allergenen.' Ze wijst er nog op dat er ook voor lange termijn oplossingen worden gezocht.

