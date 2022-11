De automatische loonindexering is opnieuw hot, de meningen erover diep verdeeld. Zit u met een pertinente vraag? Stel ze via deze weg aan onze expert Alain Mouton.

Het nieuws dat verzekeraar AXA besliste, zonder akkoord met de vakbonden, om volgend jaar een plafond te zetten op de indexering van de lonen, veroorzaakte vorige week veel commotie. Het maandloon van de personeelsleden wordt geïndexeerd tot 5.400 euro bruto. De maatregel treft ongeveer een kwart van het personeel. Ook BNP Paribas en ING België nemen soortgelijke initiatieven, in hun zoektocht naar oplossingen voor de oplopende loonkosten.

De vakbonden spraken van een 'frontale aanval' op het indexmechanisme en willen juridische stappen ondernemen. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) gaf een sneer naar AXA en zei dat hij de automatische loonindexering als 'universeel' beschouwt, zoals de sociale zekerheid.

Een en ander bracht de jarenlange discussie over de automatische aanpassing van de lonen aan de levensduurte opnieuw in de hoofdlijnen van het nieuws.

Heeft AXA zijn hand overspeeld of net de deur open gezet naar meer gelijkaardige initiatieven van andere bedrijven? En is het einde van de automatische loonindexering onvermijdelijk of moeten we ze net blijven koesteren als een wondermiddel?

Stel uw vraag aan onze expert Alain Mouton via het formulier hieronder. Hij kiest er de relevantste uit om te beantwoorden in een overzicht op onze website.

Het nieuws dat verzekeraar AXA besliste, zonder akkoord met de vakbonden, om volgend jaar een plafond te zetten op de indexering van de lonen, veroorzaakte vorige week veel commotie. Het maandloon van de personeelsleden wordt geïndexeerd tot 5.400 euro bruto. De maatregel treft ongeveer een kwart van het personeel. Ook BNP Paribas en ING België nemen soortgelijke initiatieven, in hun zoektocht naar oplossingen voor de oplopende loonkosten. De vakbonden spraken van een 'frontale aanval' op het indexmechanisme en willen juridische stappen ondernemen. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) gaf een sneer naar AXA en zei dat hij de automatische loonindexering als 'universeel' beschouwt, zoals de sociale zekerheid.Een en ander bracht de jarenlange discussie over de automatische aanpassing van de lonen aan de levensduurte opnieuw in de hoofdlijnen van het nieuws.Heeft AXA zijn hand overspeeld of net de deur open gezet naar meer gelijkaardige initiatieven van andere bedrijven? En is het einde van de automatische loonindexering onvermijdelijk of moeten we ze net blijven koesteren als een wondermiddel? Stel uw vraag aan onze expert Alain Mouton via het formulier hieronder. Hij kiest er de relevantste uit om te beantwoorden in een overzicht op onze website.