De Deense regering schaft vanaf volgend jaar de algemene feestdag Store Bededag ('Grote Gebedsdag') af. Ter compensatie krijgen werknemers iets meer loon.

Dat maakte de regering bekend.

Bij haar aantreden in december had de kersverse regering van de sociaaldemocratische premier Mette Frederiksen aangekondigd dat ze een feestdag zou schrappen. De opbrengst van de maatregel zou gebruikt worden om de defensie-uitgaven te verhogen.

Oude christelijke feestdag

Nu is de kogel door de kerk: de regering legde een wetsontwerp op tafel om Store Gebedsdag af te schaffen als algemene feestdag.

De christelijke feestdag, ingevoerd in 1686, wordt op de vierde vrijdag na Pasen gevierd. Vanaf 2024 wordt die dag als een algemene werkdag beschouwd.

Gecompenseerd

Om het verlies van vrije tijd te compenseren, zien werknemers met een vast contract hun salaris met 0,45 procent stijgen.

Het ministerie van Financiën had woensdag al bekendgemaakt dat de afschaffing van een feestdag het bruto binnenlands product (bbp) met 9,4 miljard kroon (1,3 miljard euro) zou doen stijgen en de staatskas zou spekken met jaarlijks 3,2 miljard Deense kronen (430 miljoen euro).

