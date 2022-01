Een duidelijke exitstrategie voor de coronapas is er vooralsnog niet, zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

Vrijdag treedt de coronabarometer in werking. Bovendien verstrengen op 1 maart de parameters voor het Corona Safe Ticket. Zonder boosterprik verliest een vaccinatiecertificaat zijn geldigheid, tenzij je minder dan vijf maanden geleden bent gevaccineerd. De geldigheid van een herstelcertificaat voor wie besmet raakte en genas, krimpt tot vier maanden.

Die verstrengingen komen op een moment dat de covid-epidemie in Europa stilaan een endemische fase ingaat. Dat zou een coronapas overbodig moeten maken. Premier Alexander De Croo mag dan wel beloven dat zijn ploeg de coronapas geen dag te lang wil laten bestaan, een duidelijke exitstrategie is er vooralsnog niet. De coronapas blijft in de coronabarometer zelfs een cruciaal element.

CST moet op de schop.

Coalitiepartner Vooruit pleit voor een 1G-beleid waarbij ongevaccineerden de facto worden uitgesloten van het openbare leven. Een strategie waarvoor na Oostenrijk, nu ook Frankrijk heeft gekozen. Het CST krijgt daarmee de contouren van een verkapte vaccinatieverplichting. Dat is betreurenswaardig.

Bij de invoering aan het einde van de zomer leek het erop dat een coronapas zowel een drempel voor het virus als een aansporing voor vaccinatie kon zijn. Helaas werd gaandeweg duidelijk dat ook wie gevaccineerd is, het virus kan verspreiden. Het CST vervelde tot een promotiemiddel om mensen aan te zetten zich te laten vaccineren. Niet het meest effectieve instrument, want in enkele maanden is de vaccinatiegraad nauwelijks gestegen.

Er zijn meer redenen om het CST de komende weken te laten uitdoven dan om de voorwaarden te verstrengen. Dat de regering-De Croo daar niet voor kiest, maakt het aura van betrouwbaarheid bij Vivaldi wat kleiner. Als poging om iedereen alsnog gevaccineerd te krijgen, is een vaccinatieplicht een transparanter beleid.

Vrijdag treedt de coronabarometer in werking. Bovendien verstrengen op 1 maart de parameters voor het Corona Safe Ticket. Zonder boosterprik verliest een vaccinatiecertificaat zijn geldigheid, tenzij je minder dan vijf maanden geleden bent gevaccineerd. De geldigheid van een herstelcertificaat voor wie besmet raakte en genas, krimpt tot vier maanden. Die verstrengingen komen op een moment dat de covid-epidemie in Europa stilaan een endemische fase ingaat. Dat zou een coronapas overbodig moeten maken. Premier Alexander De Croo mag dan wel beloven dat zijn ploeg de coronapas geen dag te lang wil laten bestaan, een duidelijke exitstrategie is er vooralsnog niet. De coronapas blijft in de coronabarometer zelfs een cruciaal element. Coalitiepartner Vooruit pleit voor een 1G-beleid waarbij ongevaccineerden de facto worden uitgesloten van het openbare leven. Een strategie waarvoor na Oostenrijk, nu ook Frankrijk heeft gekozen. Het CST krijgt daarmee de contouren van een verkapte vaccinatieverplichting. Dat is betreurenswaardig. Bij de invoering aan het einde van de zomer leek het erop dat een coronapas zowel een drempel voor het virus als een aansporing voor vaccinatie kon zijn. Helaas werd gaandeweg duidelijk dat ook wie gevaccineerd is, het virus kan verspreiden. Het CST vervelde tot een promotiemiddel om mensen aan te zetten zich te laten vaccineren. Niet het meest effectieve instrument, want in enkele maanden is de vaccinatiegraad nauwelijks gestegen.Er zijn meer redenen om het CST de komende weken te laten uitdoven dan om de voorwaarden te verstrengen. Dat de regering-De Croo daar niet voor kiest, maakt het aura van betrouwbaarheid bij Vivaldi wat kleiner. Als poging om iedereen alsnog gevaccineerd te krijgen, is een vaccinatieplicht een transparanter beleid.