Er komt een crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen die direct getroffen worden door de oorlog in Oekraïne. Het is bestemd voor wie zijn omzet met minstens 40 procent ziet dalen ten opzichte van dezelfde maand in 2019, licht minister van Middenstand David Clarinval (MR) woensdag de beslissing daarover van de ministerraad toe.

De maatregel is van toepassing van 1 april tot 30 juni 2022. Om ervoor in aanmerking te komen, moet de zelfstandige een omzetdaling aantonen van ten minste 40 procent voor de maand voorafgaand aan de aanvraag in vergelijking met 2019. Deze daling moet gelinkt zijn aan het conflict in Oekraïne en de zelfstandige zal dit met bewijsstukken moeten aantonen.

'Terwijl de COVID-crisis amper voorbij is, zadelt het conflict in Oekraïne ons op met een nieuwe crisis. Daarom is het zo belangrijk de zelfstandigen die het moeilijk hebben door deze situatie te steunen met een overbruggingsrecht 'Oekraïne'. Na twee al moeilijke jaren, mogen we ze nu niet laten vallen', zegt minister Clarinval.

Die kondigt woensdag ook aan dat de derde pijler van het overbruggingsrecht voor corona 'quarantaine - zorg voor een kind' wordt verlengd.

In totaal, van maart 2020 tot maart 2022, werd voor alle types overbruggingsrecht samen een bedrag van bijna 5,4 miljard euro uitgekeerd. Voor 2022 gaat het om een bedrag van bijna 45 miljoen euro.

