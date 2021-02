Vlaams minister van Werk Hilde Crevits dringt er bij haar federale collega Pierre-Yves Dermagne op aan het huidig vereenvoudigd stelsel van tijdelijke werkloosheid corona bij te sturen. Wie intensief tijdelijk werkloos is, dat betekent minstens drie maanden op rij tien dagen per maand tijdelijk werkloos, zou zich volgens minister Crevits verplicht moeten inschrijven bij VDAB.

De federale regering verlengde afgelopen vrijdag het vereenvoudigde stelsel van tijdelijke werkloosheid voor werknemers die vanwege de corona­crisis zonder werk zitten. Een werknemer die tijdelijk werkloos wordt uit overmacht, moet zich in principe na drie maanden beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt en zich inschrijven bij de VDAB.

Voor de coronacrisis werd hierop een uitzondering gemaakt, maar door de beslissing van vrijdag werd die uitzondering opnieuw verlengd. Op die manier hoeven ­tijdelijk werklozen dus niet op zoek te gaan naar een andere baan of een opleiding te volgen, en zijn ze toch zeker van hun uitkering.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits vindt dat tijdelijke werkloosheid geen 'verloren tijd' mag zijn. 'Wie tijdelijk werkloos is, moet beter gestimuleerd worden om opleidingen te volgen', zegt de CD&V-minister. Volgens haar doet VDAB ook vanaf dag 1 tijdelijke werkloosheid inspanningen om mensen richting opleidingen of tijdelijke jobs te wijzen.

Maar wie intensief tijdelijk werkloos is, zou volgens haar moeten kunnen verplicht worden om zich in te schrijven bij VDAB. 'Mensen in dat geval zouden zich ook verplicht moeten inschrijven bij VDAB. Daarom roep ik mijn collega-minister van Werk (Pierre-Yves Dermagne, red.) op, daar samen werk van te maken', aldus Crevits.

