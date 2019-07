De nood aan 3,9 GW extra capaciteit die netbeheerder Elia vanaf 2025 naar voren schuift om niet met een stroomtekort te worden geconfronteerd, gaat uit van een 'extreem scenario'. Dat hebben vertegenwoordigers van de federale energieregulator CREG maandag in de Kamer verklaard. Volgens de CREG gaat het basisscenario uit van 2,4 GW, dat nog kan dalen tot 2,2 GW.

In een studie die Elia eind juni voorstelde, waarschuwt de beheerder van het hoogspanningsnet voor een dreigend en structureel stroomtekort vanaf de winter van 2022-2023. Elia wijst op een versnelde kolenuitstap in de buurlanden, waardoor minder kan worden ingevoerd, maar ook op de sluiting van kerncentrales in ons land. Daardoor zou er vanaf eind 2022 ruim 1 GW extra nodig zijn. Vanaf 2025 gaat het zelfs om een extra 3,9 GW.

In de Kamercommissie Energie waren Elia en de CREG maandag uitgenodigd voor een hoorzitting over de studie. Volgens directeur Andreas Tirez van de CREG komt die 3,9 GW neer op een 'extreem scenario'. Hij voert bijvoorbeeld aan dat in dat scenario wordt uitgegaan van de onbeschikbaarheid van vier extra kerncentrales in Frankrijk en dat onze zuiderburen de bevoorradingszekerheid niet kunnen verzekeren, ondanks een capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Een andere bemerking die de energieregulator naar voren schuift, is dat Elia de gascentrale van Vilvoorde niet meerekent. Die is goed voor 256 MW. Elia wijst erop dat voor Vilvoorde een expliciete sluitingsdatum is voorzien, maar volgens Tirez gaat het om een tijdelijke sluiting na de winter van 2019-2020. 'Dus de capaciteit kan in het systeem blijven', aldus Tirez. Daardoor kan de noodzakelijke extra capaciteit dalen tot 2,2 GW. Bovendien, aldus Tirez, wordt in het basisscenario ook rekening gehouden met periodes van weinig wind of koudegolven of een combinatie van beide. 'Ook in het basisscenario zijn dus veiligheidsmarges meegerekend'.

Daarnaast gelooft de CREG dat gascentrales rendabeler kunnen zijn dan in de studie van Elia. Belangrijk voor de regulator is ten slotte ook dat de winterreserves in Duitsland in 2022-2023 stijgen naar 10,6 GW. Dat die eventueel kan worden gebruikt voor de bevoorrading van ons land, moet volgens de CREG ook in de methodologie van Elia worden meegenomen.