De coronaprovisie die de Vlaamse regering had voorzien voor 2021 is nu al bijna opgesoupeerd. Dat bleek dinsdag uit een toelichting van minister van Financiën Matthias Diependaele in het Vlaamse Parlement.

Eind vorig jaar trok de Vlaamse regering het aanvankelijk voorziene budget voor 2021 al op van 300 miljoen tot 1 miljard euro. Nu wordt duidelijk dat ook die verhoogde provisie lang niet zal volstaan. De regering legde al voor 914 miljoen euro maatregelen vast. Sommige daarvan lopen tot april, andere tot de zomer.

Zo legde de regering al 131 miljoen euro vast voor de vaccinatie in de woonzorgcentra en de vaccinatiecentra. Het Vlaams beschermingsmechanisme kost zowat 100 miljoen per maand en de verlenging van het contract voor de contact tracing kost 48 miljoen euro. Voor de globalisatiepremie, waarbij ondernemingen die quasi stil liggen 10 procent van hun omzet kunnen krijgen, werd 108 miljoen uitgetrokken. Een mogelijke verhoging naar 15 procent werd zelfs nog niet in de tabellen opgenomen.

'Enkel met de goedgekeurde maatregelen zitten we dus al bijna aan 1 miljard en reken er maar op dat er nog nieuwe dossiers zullen komen', zei Diependaele.

Vlaanderen ging voor 2021 uit van een totaal begrotingstekort van 3,5 miljard euro. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) becijferde eind januari dat al minstens op 4,1 miljard euro moet worden gerekend. Wellicht zal het cijfer nog verder oplopen.

'Als ik 's ochtends de radio opzet, hoor ik bijna één keer op de twee een vraag om extra middelen', zei Diependaele. 'En ik begrijp dat ook heel goed. Voor welzijn, milieu, onderwijs enzovoort is die vraag zeer begrijpelijk, maar op een bepaald moment moeten we elkaar ook recht in de ogen kunnen kijken en zeggen: er is geen geld meer.'

