Retailfederatie Comeos verzet zich tegen een mogelijke heropening van winkels per sector. 'Als de winkels weer open mogen, moet dat voor allemaal tegelijk gebeuren', vraagt CEO Dominique Michel op de Franstalige nieuwszender LN24.

Volgens de CEO is een wereldwijde heropening noodzakelijk, op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd. 'Winkels die niet in staat zijn om deze veiligheidsmaatregelen te respecteren, moeten gesloten blijven', aldus Michel. 'Maar er moet een wereldwijde heropening komen.'

De sectoriële keuze die nu gemaakt werd, vindt hij geen goed idee. Sinds dit weekend kunnen mensen met groene vingers of doe-het-zelvers opnieuw naar de winkel. 'Maar wie graag leest, kan geen boek kopen', zegt Michel.

Volgens Michel wordt de Belgische kleinhandel met een economische ramp geconfronteerd: 'Terwijl de epidemie vertraagt, woedt de economische crisis op volle toeren voort. Als de virologen groen licht geven voor heropeningen moet het voor iedereen zijn.'

Volgens de CEO is een wereldwijde heropening noodzakelijk, op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd. 'Winkels die niet in staat zijn om deze veiligheidsmaatregelen te respecteren, moeten gesloten blijven', aldus Michel. 'Maar er moet een wereldwijde heropening komen.'De sectoriële keuze die nu gemaakt werd, vindt hij geen goed idee. Sinds dit weekend kunnen mensen met groene vingers of doe-het-zelvers opnieuw naar de winkel. 'Maar wie graag leest, kan geen boek kopen', zegt Michel.Volgens Michel wordt de Belgische kleinhandel met een economische ramp geconfronteerd: 'Terwijl de epidemie vertraagt, woedt de economische crisis op volle toeren voort. Als de virologen groen licht geven voor heropeningen moet het voor iedereen zijn.'