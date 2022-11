De Chinese export is in oktober onverwacht gedaald, blijkt maandag uit officiële cijfers. In vergelijking met oktober vorig jaar ging de export met 0,3 procent omlaag. Analisten hadden een afkoeling van de uitvoer verwacht, maar rekenden niettemin toch op een groei. Ook de importcijfers gingen erop achteruit, met 0,7 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

De dubbele daling heeft volgens analisten te maken met de zwakke wereldwijde vraag, maar de voorbije maanden was de export wel blijven groeien. Vorige maand groeide de export op jaarbasis nog met 5,7 procent. Voor oktober hadden analisten gerekend op een groei met 4,3 procent.

Het is van mei 2020 geleden dat Peking voor zowel export als import rode cijfers optekent.

Zerocovidstrategie

Bovendien leiden de nog altijd bijzonder strikte coronabeperkingen in China tot aanhoudende problemen in de toeleveringsketens. De voorbije maanden had de Chinese export al aan kracht ingeboet.

Zondag nog maakte het Amerikaanse technologiebedrijf Apple bekend dat het met vertragingen kampt bij de leveringen van sommige iPhones, ten gevolge van coronabeperkingen in een Chinese fabriek.

Ondanks de zware impact van de coronabeperkingen, blijven de autoriteiten vasthouden aan de zogenaamde zerocovidstrategie. Zaterdag werd dat nog eens benadrukt, nadat vorige week dagenlang gespeculeerd werd dat de strategie zou worden versoepeld.

De aandelenbeurs in Shanghai stond maandag tussentijds licht lager, waar andere graadmeters in Azië juist duidelijk hoger noteerden.

