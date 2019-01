Chinese economie minder afhankelijk van het Westen

De Chinese economie groeide vorig jaar met 6,6 procent, het laagste tempo sinds 1990. Veel zorgen hoeven we ons daarover niet te maken, aldus Karel Eloot, senior partner bij de consultant McKinsey & Company in Sjanghai. De handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten is wél slecht nieuws, zeker als die nog lang blijft duren. 'Het wordt tijd dat China en het Westen opnieuw de banden aanhalen.'