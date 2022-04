China heeft in het eerste kwartaal een onverwacht sterke groei van 4,8 procent gerealiseerd.

De cijfers die het bureau voor de statistiek in Peking maandag vrijgaf, zijn hoger dan de voorspellingen van deskundigen. Die hadden slechts gerekend op iets meer dan vier procent voor de op een na grootste economie ter wereld.

De Chinese regering had aanvankelijk een groei van 5,5 procent vooropgesteld voor het hele jaar. In die raming was echter geen rekening gehouden met de omvang van de recente coronagolf in China en de daaropvolgende lockdowns, noch met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Experts betwijfelden dan ook of de doelstelling nog wel kon worden gehaald.

De stijging in de eerste drie maanden van het jaar was ook sterker dan in het zwakke vierde kwartaal van vorig jaar, toen slechts 4,0 procent werd opgetekend. Door de daling van de economische activiteit als gevolg van de lockdowns is de economie in maart wellicht verzwakt, wat zich mogelijk in het tweede kwartaal zal doorzetten.

China ziet zich momenteel geconfronteerd met zijn grootste coronagolf sinds de pandemie meer dan twee jaar geleden begon. Het land voert bovendien een nultolerantiebeleid, waardoor onder andere in Shanghai maar ook in heel wat andere metropolen een lockdown van kracht is. Miljoenen mensen mogen hun huis niet uit, en vele bedrijven liggen noodgedwongen stil. Ook het transport ondervindt zware hinder.

