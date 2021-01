Ondanks de coronapandemie is de Chinese economie in 2020 toch gegroeid - met 2,3 procent. Dat blijkt uit data van het Chinese statistiekbureau.

De economie overtreft zo de verwachtingen van de analisten. China is volgens de prognoses de enige grote economie die in 2020 niet gekrompen is.

Volgens de officiële cijfers versnelde de groei in de tweede helft van het jaar. Na een stijging met 4,9 in het derde kwartaal, steeg het bruto binnenlands product in het vierde kwartaal met 6,5 procent tegenover een jaar eerder.

Met een groei van 2,3 procent tekent de Chinese economie de traagste groei op in 44 jaar. In 2019 groeide het bbp nog met 6,1 procent, ook al het laagste niveau in drie decennia.

Het coronavirus dook voor het eerst op in China, maar sinds de zomer heeft het land het virus goed onder controle. Er zijn de laatste maanden enkel nog kleine uitbraken geregistreerd, waardoor de economische activiteiten zich grotendeels hebben kunnen normaliseren.

