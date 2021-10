Chinese energiebedrijven hebben de opdracht gekregen om koste wat het kost ervoor te zorgen dat er voldoende voorraden zijn voor de komende winter. Dat blijkt uit een rapport dat vrijdag gepubliceerd is.

China wordt geconfronteerd met steeds meer stroomonderbrekingen, die de groei van de op een na grootste economie ter wereld dreigen af te remmen.

Vicepremier Han Zheng zou aan energiebedrijven hebben gezegd dat Peking stroomonderbrekingen niet zal tolereren, meldt Bloomberg.

Han Zheng, die toezicht houdt op de energiesector en de industriële productie van het land, organiseerde deze week naar verluidt een spoedvergadering met ambtenaren van de toezichthouder en het agentschap voor economische planning.

Het land heeft te kampen met stroomonderbrekingen. Die leiden tot de volledige of gedeeltelijke sluitingen van fabrieken, waardoor de productie en de wereldwijde toeleveringsketens worden getroffen.

Steenkool

De energietekorten zijn onder meer het gevolg van het schaarser worden van steenkool, dat zowat zestig van de Chinese energiemix uitmaakt. De bevoorrading van steenkool is beperkt door een embargo dat Peking wegens een onderling geschil tegen invoerland Australië heeft ingesteld. In de strijd tegen de klimaatverandering heeft het regime bovendien uitstootbeperkingen opgelegd aan de industrie.

Maar door het wereldwijde economische herstel draaien veel Chinese fabrieken weer op volle toeren, waardoor de vraag naar elektriciteit in de eerste helft van het jaar hoger lag dan voor de coronacrisis. De combinatie van een stijgende vraag met een dalend aanbod zetten de energiebevoorrading onder druk.

Verschillende provincies en regio's moesten de afgelopen maanden beperkingen opleggen aan het energieverbruik.

