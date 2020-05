China stelt zich voor dit jaar geen doelen voor de economische groei, wegens de 'grote onzekerheid' door de coronapandemie.

Dat heeft premier Li Keqiang gezegd bij de opening van het jaarlijkse Volkscongres, de bijeenkomst van het parlement.

Peking neemt zich wel voor om de werkloosheid op circa 6 procent te houden en de inflatie rond de 3,5 procent, maar stelt geen specifiek cijfer voorop voor de groei van het bruto binnenlands product.

'Geen specifiek target zetten voor economische groei zal ons allemaal toelaten ons te concentreren op het verzekeren van stabiliteit', aldus de Chinese premier. Het doel voor het begrotingstekort is 'minstens 3,6 procent', zei Li ook. Vorig jaar was dat nog 2,8 procent.

Defensiebudget groeit langzamer

Het Chinese defensiebudget zal dit jaar met 6,6 procent stijgen. Dat is het laagste cijfer in jaren, een gevolg van de coronapandemie. Vorig jaar stegen de militaire uitgaven nog met 7,5 procent.

China heeft, na de Verenigde Staten, het grootste defensiebudget ter wereld. Dit jaar verwacht het land 1.268 miljard yuan (163 miljard euro) uit te geven voor zijn verdediging.

Spanningen met Taiwan, door China beschouwd als een afvallige provincie, en territoriumdisputen in de Zuid-Chinese Zee zijn de belangrijkste defensieprioriteiten van Peking. Bij de opening van het Volkscongres, de jaarlijkse parlementssessie, zei premier Li Keqiang dat China zich resoluut zal verzetten tegen elke separatistische activiteit om Taiwan onafhankelijk te maken.

