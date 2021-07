China start vrijdag met de handel in CO2-rechten. Vanaf dat moment krijgen ruim 2.200 bedrijven in de energiesector het recht om een beperkte hoeveelheid CO2 uit te stoten. Hebben ze meer nodig, dan kunnen ze die rechten kopen van bedrijven die niet al hun rechten nodig hebben. In de Europese Unie bestaat al een vergelijkbaar systeem.

De prijs voor het recht om een ton CO2 uit te stoten opende vrijdag op 48 yuan renminbi, omgerekend 6,29 euro. Al snel steeg die met de per dag maximaal toegelaten 10 procent. Daarmee ligt de prijs nog altijd ver onder de Europese. Begin deze maand bereikte een ton CO2 daar de hoogste prijs ooit van 58,64 euro.

Kritiek

Het Chinese systeem heeft dan ook kritiek gekregen dat bedrijven er te veel uitstootrechten hebben gekregen. Experts claimen echter dat die toekenning ervoor zorgt dat bedrijven kunnen wennen aan het systeem en aan het idee van zuiniger en schoner te werken. China werpt dan weer op dat het wil dat de bedrijven eerst wennen aan het systeem. Later kan het systeem alsnog strenger worden.

Grote vervuilers

De 2.200 bedrijven uit de energiesector die deelnemen aan de handel, zijn goed voor 4 miljard ton CO2-uitstoot per jaar. China is zo wereldwijd de grootste markt voor de uitstoot van broeikasgassen. Peking is van plan de handel in emissierechten snel te verplichten voor andere sectoren, waardoor waarschijnlijk producenten van cement, staal en aluminium ermee te maken krijgen. Die bedrijven behoren tot de grootste vervuilers.

Er waren in China al sinds 2013 pilootprojecten opgestart rond de emissiehandel in verschillende steden en gemeenten. De landelijke uitrol liep vertraging op.

De Chinese president Xi Jinping wil dat China in 2060 CO2-neutraal is.

