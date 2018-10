'China's masterplan is in gevaar'

Begin oktober hebben de VS, Canada en Mexico een nieuw vrijhandelsakkoord (USMCA, de opvolger van NAFTA) gesloten. Zo komt de aandacht opnieuw bij de onderhandelingen tussen China en de VS te liggen. We hadden onlangs de indruk dat de onderhandelingen eindelijk eens constructief verliepen, maar van dat optimisme is geen sprake meer.

Het raakt de Amerikanen sowieso in hun ziel als er in eigen land banen verloren gaan ten gunste van China. Maar wat ze nog erger vinden, is dat hackers van het Chinese Volksleger bij de fabricage van computerservers in China speciale chips geplaatst zouden hebben om toegang te kunnen krijgen tot de servers van onder meer Apple en Amazon. Ook is het niet uitgesloten dat het Amerikaanse leger en veiligheidsdiensten getroffen zijn. De hack wordt beschouwd als een aanval op de Amerikaanse nationale veiligheid.

Boycot

Of het nu nepnieuws is of niet, China is inmiddels verantwoordelijk voor de productie van maar liefst 75 procent van alle verkochte telefoons en zelfs 90 procent van de pc's. Dus zelfs als de hardware-hack nepnieuws is, hebben de Chinezen wel de kunde en kennis in huis om zoiets te doen. Dat voedt de protectionistische agenda van Trump. Er is nu een goede reden om niet alleen technische producten uit China te boycotten, maar ook producten uit zijn Aziatische leveranciersnetwerk.

Hoewel Apple de beveiligingslekken ontkent, zette het nieuws de IT-subindex op de Aziatische HSI al snel op een verlies van 3 procent. Het handelsconflict dat begon met harde retoriek, ontwikkelt zich zo richting een existentiële crisis voor China. Beschuldigingen van hacking kunnen de hightechstrategie 'Made in China 2025' volledig ondermijnen. Door een eigen waardevolle technologische toegevoegde keten te creëren, was het de bedoeling dat China zich zou omvormen van de fabriek van de wereld tot een industriële krachtpatser.

De meest recente Chinese economische data laten zien hoezeer het handelsconflict op het sentiment weegt. In september bedroeg de index voor inkoopmanagers voor de productie 50,7, het laagste niveau in zeven maanden. Ook de exportorders liepen onverwacht terug.

In de eerste week van oktober waren de Chinese markten gesloten vanwege de Gouden Week en de nationale feestdag. Dat verklaart waarom de markten nauwelijks reageerden. Maar na het weekend verlaagde de People's Bank of China (PBoC) de minimale reserveratio met 1 procentpunt. Chinese consumenten en bedrijven kunnen nu makkelijker krediet afsluiten omdat banken minder geld als reserve moeten aanhouden en dus meer kunnen uitlenen. Dit zou de eigen economie moeten opkrikken.

Wij beschouwen de iets zwakkere Chinese munt als fundamenteel gerechtvaardigd, zelfs als het alleen om een tactische zet blijkt te gaan.

Devaluatie

De PBoC paste na de verlaging van de reserveratio de yuan maar minimaal aan. De hoge schuldenniveaus maken de Chinese economie immers bijzonder gevoelig voor kapitaalvlucht die de stabiliteit van het financiële stelsel kan bedreigen. Bovendien zou een devaluatie het vertrouwen schaden, terwijl de Chinese munt absoluut vertrouwen nodig heeft om uit te groeien tot een alternatieve mondiale reservemunt. Volgens een recent rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is het aandeel van de yuan in de wereldwijde valutareserves in het tweede kwartaal van 2018 toegenomen tot 1,84 procent, wat bijvoorbeeld hoger is dan het niveau van de Australische dollar, dat blijft steken op 1,7 procent.

Met een stabielere munt kan China een verdere escalatie van het handelsconflict met de VS voorkomen. In oktober bracht het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn halfjaarlijkse rapport uit over de landen die mogelijk hun valuta manipuleren. China wordt niet genoemd, maar wordt met argusogen in de gaten gehouden.

We beschouwen de psychologisch belangrijke 7,00 yuan per dollar als een realistisch niveau. Zolang de valuta geleidelijk, langzaam en op een gecontroleerde manier devalueert, weerspiegelt de zwakkere munt de huidige situatie. Om een ??gecontroleerde devaluatie te garanderen, heeft de Chinese centrale bank de afgelopen maanden ingegrepen om shortposities op de yuan minder aantrekkelijk te maken. Enkele weken geleden kondigde de PBoC bijvoorbeeld aan dat ze ook centralebankobligaties zal uitgeven op de offshore CNH-markt. Dat zal liquiditeit aantrekken van de offshore-markt en op zijn beurt de kosten van CNH-verkopen verhogen.

Deze druk treft niet alleen China, maar elke economie in zijn toeleveringsketen. Landen met het hoogste niveau van toegevoegde waarde in de Chinese export zijn Taiwan, Maleisië, Singapore, Hongkong en Chili. Bovendien hebben de renteverhogingen van de Federal Reserve kapitaal aangetrokken, ten koste van opkomende markten. Als gevolg hiervan scherpen steeds meer Aziatische centrale banken hun monetair beleid aan. Het doorgaans soepele PBoC-beleid is nadelig voor de dollar, maar ook voor de Chinese handelspartners in Azië.

In ieder geval verdient de situatie in China aandacht. De valutareserves zijn in september licht gedaald tot 3100 miljard dollar. Als die reserves verder dalen, geeft dat ook aan hoeveel de centrale bank zal moeten ondernemen om nieuwe devaluaties tegen te gaan.