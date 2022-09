Chauvinisme mag de toekomstkansen van onze jeugd niet fnuiken.

Moet een studierichting met een internationaal karakter écht nog een Nederlandstalig curriculum aanbieden?, vraagt Trends-redacteur Myrte Dedecker zich af.

"Als onze opleiding voort wil groeien, zullen we met één been uit de overheidsfinanciering moeten stappen en overschakelen naar een publiek-private samenwerking", zegt Rik Leenknegt. Hij is coördinator van Digital Arts & Entertainment, de gameopleiding van de Howest-hogeschool. Wie kiest voor die hogere studie, kiest voor een internationaal gerespecteerde opleiding. Ze is al drie keer uitgeroepen tot de beste ter wereld. Dat zorgt voor een smeltkroes van nationaliteiten in Kortrijk. En toch wringt het op de campus. De opleiding ervaart naast de voordelen van het Vlaamse financieringsbeleid ook heel wat belemmeringen. Moet een studierichting met een internationaal karakter écht nog een Nederlandstalig curriculum aanbieden? Zelfs als de kwaliteit en het slaagpercentage in het parallelle Engelstalige curriculum veel hoger ligt? Laat dat chauvinisme de toekomstkansen van onze jeugd niet fnuiken. En is het te verantwoorden dat een internationale gameontwikkelaar met twintig jaar ervaring geen gastcolleges mag geven, omdat hij niet over een onderwijsdiploma beschikt?

De mogelijke uitstap van de opleiding uit de Vlaamse financiering verdient aanmoediging. De alumni zijn een succesvol exportproduct, gevoed op Vlaamse bodem. Net die Vlaamse bodem, met zijn overdaad aan regels, zet een rem zet op de groei van de opleiding.

Als het model ertoe leidt dat de kwaliteit van onze opleidingen achteruitgaat, moeten we daar vraagtekens bij plaatsen. Als Howest de stap waagt, dan zullen andere - voornamelijk nieuwe - opleidingen dat voorbeeld allicht volgen. Dat lijkt een voorbode van een revolutie in het hoger onderwijslandschap. Of om in het gamejargon te blijven: time to level up!

