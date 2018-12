Centrale bank halveert groeiprognoses Franse economie

De impact van de acties van de 'gilets jaunes' (gele hesjes) laat zich voelen in het merendeel van de sectoren, aldus de centrale bank. De sociale onrust in de tweede economie van Europe weegt onder meer op de diensten- en transportsector en de industrie, aldus de centrale bank.

Het protest van de gele hesjes, dat Frankrijk al weken in de ban houdt, is een reactie op de accijnsverhoging op benzine en diesel die de regering-Macron gepland had. De Franse premier Edouard Philippe kondigde vorige week aan dat de geplande verhoging tijdelijk bevroren wordt.

⚪ Prévision #PIB au quatrième trimestre 2018 : +0,2 % (deuxième estimation, en baisse de 0,2 point). https://t.co/oe3RxIKGJ2 pic.twitter.com/YfG4netIPO — Banque de France (@banquedefrance) December 10, 2018

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire schatte maandag op RTL de impact van de acties van de 'gele hesjes' op 0,1 procentpunt verlies aan economische groei. De Franse regering had voor dit jaar een economisch groei vooropgesteld van 1,7 procent. Om dat te bereiken was een bbp-groei nodig in de laatste drie maanden van 0,8 procent, na een groei in het eerste en tweede kwartaal van telkens 0,2 procent en een bbp-groei van 0,4 procent in het derde kwartaal.