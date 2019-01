Caroline Pauwels (rector VUB): 'Mensen kunnen me ongelooflijk verdrietig maken'

"Ben je vandaag gaan zwemmen?' Mijn moeder vraagt het mij nog bijna elke dag. Ik moet er altijd om lachen, want het antwoord is meestal hetzelfde: 'Ja.' Water brengt me tot rust, dus zwem ik waarschijnlijk wel zo'n 330 dagen per jaar, altijd 's ochtends. Weer of geen weer, tijdens de week of in het weekend. Dat gaat ondertussen al tien jaar zo. Ik vind routine dan ook geen lelijk woord. Het is een van de redenen waarom ik in het weekend hetzelfde ritme aanhoud en bijvoorbeeld op hetzelfde moment opsta. Die weekendochtenden zijn gestolen momenten, als ik dan niet moet werken. Een lange zaterdagvoormiddag die zich manifesteert in traagheid, vind ik bijvoorbeeld zalig."

