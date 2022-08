Op de tweede dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz aan Canada hebben beide landen dinsdag een samenwerkingsovereenkomst voor de productie en het transport van waterstof gesloten.

De Duitse economieminister Robert Habeck en de Canadese energieminister Jonathan Wilkinson ondertekenden het akkoord in het afgelegen stadje Stephenville in Newfoundland en Labrador, de oostelijke provincie die bijzonder geschikt wordt geacht voor de productie van waterstof. De twee landen "willen nauw samenwerken met betrekking tot alle aspecten die nodig zijn voor de lancering van de waterstofeconomie" en "willen ruim voor 2030 een trans-Atlantische bevoorradingsketen creëren, met de eerste leveringen voorzien voor 2025", zo stelt het akkoord.

De aanwezige Canadese premier Justin Trudeau sprak van een "historische stap voorwaarts voor onze gemeenschappelijke toekomst". De samenwerking moet banen en economische groei scheppen en schone energie bevorderen, zei hij. Duitsland, dat bijzonder afhankelijk is van Russisch gas, is naarstig op zoek naar alternatieve energiebronnen nu Moskou de gaskraan langzamerhand aan het dichtdraaien is. Scholz begroette dan ook een "belangrijke stap" voor "een duurzame energiebevoorrading voor de toekomst".

Momenteel is de kostprijs voor het produceren van koolstofarme waterstof nog duurder dan de aankoop van gas, maar experts geloven dat waterstof op middellange termijn de factuur kan drukken. De Duitse energiebedrijven Eon en Uniper ondertekenden met het Canadese Everwind dinsdag alvast een memorandum over de import van klimaatneutrale waterstof uit Canada vanaf 2025. De bedrijven willen elk een aankoopcontract voor 500.000 ton ammoniak, dat wordt gebruikt voor het transport van waterstof.

De Duitse economieminister Robert Habeck en de Canadese energieminister Jonathan Wilkinson ondertekenden het akkoord in het afgelegen stadje Stephenville in Newfoundland en Labrador, de oostelijke provincie die bijzonder geschikt wordt geacht voor de productie van waterstof. De twee landen "willen nauw samenwerken met betrekking tot alle aspecten die nodig zijn voor de lancering van de waterstofeconomie" en "willen ruim voor 2030 een trans-Atlantische bevoorradingsketen creëren, met de eerste leveringen voorzien voor 2025", zo stelt het akkoord. De aanwezige Canadese premier Justin Trudeau sprak van een "historische stap voorwaarts voor onze gemeenschappelijke toekomst". De samenwerking moet banen en economische groei scheppen en schone energie bevorderen, zei hij. Duitsland, dat bijzonder afhankelijk is van Russisch gas, is naarstig op zoek naar alternatieve energiebronnen nu Moskou de gaskraan langzamerhand aan het dichtdraaien is. Scholz begroette dan ook een "belangrijke stap" voor "een duurzame energiebevoorrading voor de toekomst". Momenteel is de kostprijs voor het produceren van koolstofarme waterstof nog duurder dan de aankoop van gas, maar experts geloven dat waterstof op middellange termijn de factuur kan drukken. De Duitse energiebedrijven Eon en Uniper ondertekenden met het Canadese Everwind dinsdag alvast een memorandum over de import van klimaatneutrale waterstof uit Canada vanaf 2025. De bedrijven willen elk een aankoopcontract voor 500.000 ton ammoniak, dat wordt gebruikt voor het transport van waterstof.