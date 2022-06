De Brusselse regering ondersteunt met de projectoproep 'Open Soon' 2022 de oprichting van nieuwe handelszaken in Brussel. Zo meldt staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte. Die handelszaken moeten de goede praktijken inzake duurzaamheid in acht nemen, zoals duurzame voeding, zero waste, ecobeheer en ecologische inrichting en lokale verankering. De regering trekt hiervoor 600.000 euro uit.

Dankzij die steunmaatregel kunnen de laureaten een financiële steun krijgen van maximaal 15.000 euro. Sinds 2010 ontvingen al bijna 300 handelszaken een dergelijke steun via deze projectoproep. Naast financiële ondersteuning worden de geselecteerde handelszaken ook begeleid door professionals van hub.brussels via coaching (uitwerking van het project, commerciële positionering, consultancyfase, bepaling van de vestigingsplaats, communicatiestrategie, enz.).

De projectoproep maakt deel uit van Shifting Economy, de strategie voor de economische transitie die door de Brusselse regering is ingevoerd. 'Het doel van Shifting Economy is om de verschillende economische hefbomen van het Gewest (financiering, begeleiding, enz.) af te stemmen op de transitie. Open Soon is een heel concreet voorbeeld van die strategie: de financiële en begeleidingsmiddelen worden ter beschikking gesteld om de diversiteit van de buurtwinkels te ondersteunen, maar ook en vooral om de oprichting van handelszaken te bevorderen die op economisch en sociaal vlak voorbeeldig zijn', zegt Barbara Trachte.

De kandidatuurdossiers moeten uiterlijk op 1 augustus 2022 worden ingezonden.

Alle informatie staat op de websites van 1819 en Brussel Economie en Werkgelegenheid.

