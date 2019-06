Broeksite, een kanaalstad voor de toekomst.

Laat ons een toekomstgerichte Kanaalstad bouwen op de ruïnes van een vorig tijdperk. Dat zeggen diverse stemmen uit het brede middenveld.

Industrie, kanalen, steden... allemaal zijn het uitvindingen, constructies of bouwwerken van de mens. Om welvaart te creëren, om makkelijker handel te kunnen drijven, om te zorgen voor veiligheid, handel of welvaart. Economische omstandigheden, politiek, technologische doorbraken of wijzigende marktomstandigheden zorgen ervoor dat het industrieel en economisch landschap voortdurend in beweging is. Of het nu gaat om staal of steenkool. Of het nu gaat om landbouw of automobielindustrie. Of het nu gaat over steden als ontmoetingsplek voor handelaars of werkplek voor kantoorwerkers. Elk tijdperk kent zijn opkomst, hoogdagen en neergang. Mens, maatschappij en politiek hebben het vaak moeilijk om mee te veranderen.

Vooral in België hebben we het vaak heel moeilijk om de omslag te maken naar een nieuw tijdperk. Denk aan kolen, denk aan staal, denk aan de automobielsector, denk aan hernieuwbare energie. In België kennen we heel wat gebieden die nog de sporen of littekens dragen van een vorig tijdperk. Die plekken zijn niet zomaar een herinnering aan een ander tijdperk. Ze gaan vaak gepaard met samenlevingsproblemen - hoge werkloosheid, gebrekkige mobiliteit, slechte woningen en economische achterstelling. Een van die plekken is de reconversiezone Machelen-Vilvoorde. Die heeft een bijzonder rijk economisch verleden. De getuigen daarvan zijn onder meer de voormalige Renaultfabrieken en het Zeekanaal Brussel-Schelde. Vandaag associeren weinigen deze plek nog met bloeiende economische activiteit. Nochtans biedt ze erg veel mogelijkheden.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat we veel en veel beter kunnen. Daarom steunen wij de plannen voor de regio die afgelopen week werden voorgesteld door professor Alexander D'Hooghe. Hij werd aangesteld door de gemeente Machelen om een toekomstgerichte visie te ontwikkelen op de reconversiezone Machelen-Vilvoorde. Net als heel veel andere belanghebbenden werden wij in de aanloop naar het plan betrokken bij het uitdenken van deze nieuwe visie.

Broeksite, een kanaalstad voor de toekomst.

De aangekondigde plannen klinken veelbelovend. Maakwinkels. Moderne Gildenhuizen. Een huis van de Kunsten. Veel opleiding, vorming en training. Het is dit soort van plan waar deze regio nood aan heeft. Het creëert nieuwe bedrijvigheid, sectoren en welvaart op de ruïnes van een vorig industrieel tijdperk. Een voorbeeld voor andere plekken waar oude ideeën, politieke blokkeringen en wederzijds onbegrip zorgen voor stilstand. We kunnen nog jaren blijven jammeren over wat er ooit geweest is. De wereld verandert en we moeten mee.

In België hebben we vaak de neiging stil te staan bij het verleden. Met dit project zouden we de toekomst met twee handen vastpakken. Met een visie op handel, creativiteit, kunst, opleiding, mobiliteit en innovatie. Voorbeelden zoals de Dreispitz-site in het Zwitserse Basel en het Design District in Londen bewijzen dat het kan. Daarom roepen we iedereen op om net zoals ons de schouders te zetten onder dit toekomstgerichte project. Laat de Broeksite een voorbeeld zijn voor andere plaatsen in Vlaanderen, België of Europa. Laat ons tonen dat we vooruit kunnen denken en met vele belanghebbenden de toekomst kunnen omarmen. Laat ons tonen dat wie risico neemt, daar ook voor beloond mag worden. Stilstaan doen we al genoeg, we moeten vooruit. Laat ons een toekomstgerichte Kanaalstad bouwen op de ruïnes van een vorig tijdperk.

Marion Debruyne (Decaan Vlerick Business School), Gunther Broucke (Intendant Brussels Philharmonic), Youssef Kobo (Oprichter A seat at the Table), Elvira Haezendonck (Prof. Dr. VUB), Ibrahim Ouassari (Oprichter Molengeek), Michael Dooms (Dr. VUB), Jean-Paul Van Avermaet (Voorzitter Voka Vlaams-Brabant)