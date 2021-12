De vroegtijdige stap naar extra vaccinaties en de immuniteit uit eerdere coronagolven brengen het Verenigd Koninkrijk op een ander spoor dan de rest van Europa.

Gedurende een groot deel van de herfst werd het Verenigd Koninkrijk geteisterd door de ergste covid-19-golf in West-Europa. Maar de jongste weken is het beeld veranderd: op het Europese vasteland neemt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames snel toe, terwijl het VK in snel tempo boosterprikken heeft uitgedeeld. Het dagelijkse aantal covid-gevallen per 100.000 burgers is in het Verenigd Koninkrijk nu minder dan in tien Europese landen, waaronder België, terwijl het dagelijkse aantal sterfgevallen door covid-19 per 100.000 in het VK 40 procent onder het Europese gemiddelde ligt, volgens een analyse van de Financial Times. Hoewel het aantal besmettingen in sommige West-Europese landen momenteel lager ligt dan in het Verenigd Koninkrijk, zijn de aantallen de afgelopen week met 30 procent gestegen in Duitsland, met 59 procent in Spanje en met 83 procent in Frankrijk, vergeleken met een stijging van 8 procent in het VK. Een groot deel daarvan kan worden toegeschreven aan de succesvolle Britse vaccinatiecampagne, terwijl een combinatie van een lagere vaccinatiegraad, minder immuniteit en een latere heropening na de lockdown een groot deel van Europa op een ander spoor heeft gezet. Philippe Douste-Blazy, een voormalige Franse minister van Volksgezondheid die nu bij de Verenigde Naties werkt, zei tegen Financial Times dat het Verenigd Koninkrijk "verstandig gehandeld" heeft door "de aandacht eerder dan de rest van Europa op boosters te richten". Doordat bijna 80 procent van de 60-plussers in het Verenigd Koninkrijk die voor de booster in aanmerking kwamen, die al heeft gekregen, is de druk op de ziekenhuizen afgenomen. Ongeveer 70 procent van de Britten die ten minste zes maanden geleden hun tweede dosis hebben gekregen, heeft een opfrisbehandeling gekregen, vergeleken met 52 procent van de burgers in Duitsland en 43 procent in Italië. "Het Verenigd Koninkrijk heeft gekozen voor een lange, brede piek, terwijl een groot deel van Europa een kleine maar zeer hoge piek zal hebben", zegt Jeroen van der Hilst, universitair hoofddocent immunopathologie aan de universiteit van Hasselt in België. "Op een gegeven moment moet je onder ogen zien dat ongevaccineerde mensen besmet raken en dat er doorbraakinfecties ontstaan. Het Verenigd Koninkrijk was zo verstandig dat te doen tijdens de relatieve rust van de zomer, terwijl wij dat nu pas doen." Mark Woolhouse, hoogleraar epidemiologie van infectieziekten aan de universiteit van Edinburgh, voegt daaraan toe: "In het Verenigd Koninkrijk zijn de golf van de deltavariant, de problemen met de afnemende immuniteit en het begin van de winter, wanneer mensen vaker samen binnen zitten, afzonderlijk gebeurd. In landen als Oostenrijk komen ze allemaal tegelijk voor. Dat creëert de perfecte storm." De primaire vaccinatiegraad in het Verenigd Koninkrijk ligt ook hoger dan in enkele van de ergst getroffen landen van Europa. In het VK heeft slechts 13 procent van de 12-plussers geen eerste vaccinatie gekregen, terwijl dat cijfer in Duitsland en Oostenrijk boven 20 procent ligt. John Edmunds, professor infectieziekten aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, wijst er echter op dat de Britse coronastrategie "niet kosteloos is geweest". Ongeveer 15.000 mensen zijn aan het virus overleden sinds het Verenigd Koninkrijk aan het begin van de zomer uit de lockdown kwam, en meer dan 100.000 covid-19-patiënten zijn in het ziekenhuis opgenomen. Tussen midden juli en het begin van de Europese golf in oktober registreerde het VK het op vier na hoogste aantal sterfgevallen per hoofd van de bevolking op het continent. Door het stijgende aantal sterfgevallen in Oost-Europa zijn verschillende andere landen sindsdien hoger komen te liggen. Landen als Spanje en Portugal, met een hogere vaccinatiegraad, lage infectiecijfers en zachte maatregelen zoals het dragen van maskers, bevinden zich in een "veel betere positie", aldus Edmunds. Woolhouse wijst erop dat het Verenigd Koninkrijk "een heleboel natuurlijke blootstelling" heeft gehad als gevolg van de vele infecties sinds de zomer, wat betekent dat de algemene immuniteit "tot de hoogste" in Europa zou kunnen behoren. Viola Priesemann, een onderzoeker aan het Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization in Göttingen, zegt dat het contrast tussen de reactie van het Verenigd Koninkrijk en die van Duitsland het gevolg kan zijn van een "verschillende risicoberekening". In Duitsland naderen de dagelijkse gevallen van covid-19 het niveau van het VK, wat vorige week leidde tot een waarschuwing van Angela Merkel, de uittredende kanselier, dat de huidige maatregelen "niet voldoende" waren. De Britse premier Boris Johnson benadrukte daarentegen dat "niets erop wijst dat we moeten overgaan op Plan B". Pascal Soriot, de CEO van AstraZeneca, merkte vorige week op dat zijn coronavaccin, dat samen met de universiteit van Oxford is ontwikkeld, kan helpen om ernstige covid-19-ziekte bij oudere mensen te voorkomen, terwijl hij de lagere ziekenhuisopnames in het Verenigd Koninkrijk dan in een groot deel van Europa tegenover elkaar zette. Danny Altmann, hoogleraar immunologie aan het Imperial College in Londen, zegt echter dat het "een dapper persoon vergt om het verschil aan één ding toe te schrijven".Tim Spector, hoogleraar genetische epidemiologie aan het King's College in Londen, voorspelt dat een "te verwaarlozen aantal" mensen met een drievoudige vaccinatie tijdens de winter in het ziekenhuis zou worden opgenomen. Veertien dagen na hun Pfizer-booster bedroeg de bescherming tegen een symptomatische infectie 93,1 procent voor mensen van vijftig jaar en ouder die oorspronkelijk het AstraZeneca-vaccin kregen, en 94 procent voor BioNTech/Pfizer-ontvangers, volgens het UK Health Security Agency. Nicola Low, epidemioloog aan de universiteit van Bern, zegt dat het overwinnen van de acute pandemische fase "ontzettend lang zal duren. Dus, ja, derde prikken zullen van cruciaal belang zijn". Ze voegde eraan toe: "Eigenlijk zouden we ze geen boosters meer moeten noemen, maar derde doses, want het is heel waarschijnlijk dat je je zo kunt beschermen." Dit artikel verscheen in de Financial Times