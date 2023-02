Het Verenigd Koninkrijk is eind vorig jaar net niet in een recessie beland, met een nulgroei in het vierde kwartaal. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Britse statistiekbureau.

De Britse economie was in het derde kwartaal met 0,2 procent gekrompen, maar in het vierde kwartaal werd er volgens een eerste schatting een nulgroei opgetekend. Daarmee hebben de Britten een recessie net vermeden, want er wordt van een recessie gesproken wanneer een economie twee opeenvolgende kwartalen krimpt.

'De Britse economie is 2022 geëindigd met een kleine positieve noot, door een technische recessie nipt te vermijden', zegt Yael Selfin, hoofdeconoom bji KPMG UK. Maar 'de verwachting blijft dat de economie dit jaar in een milde, maar aanhoudende recessie zal belanden'.

In december alleen kromp het bruto binnenlands product met 0,5 procent op maandbasis. Voor de hoofdeconoom wijst dat op 'de aanhoudende fragiliteit van de Britse economie'.

Over het volledige jaar 2022 groeide de economie van het Verenigd Koninkrijk met 4 procent. Dat was minder dan in 2021, toen er een groei van 7,6 procent werd neergezet toen het land herstelde van de coronalockdowns. Het VK is ook de enige economie van de G7, de groep van rijkste landen, die nog niet terug op het niveau zit van voor de coronapandemie.

De Britse economie was in het derde kwartaal met 0,2 procent gekrompen, maar in het vierde kwartaal werd er volgens een eerste schatting een nulgroei opgetekend. Daarmee hebben de Britten een recessie net vermeden, want er wordt van een recessie gesproken wanneer een economie twee opeenvolgende kwartalen krimpt. 'De Britse economie is 2022 geëindigd met een kleine positieve noot, door een technische recessie nipt te vermijden', zegt Yael Selfin, hoofdeconoom bji KPMG UK. Maar 'de verwachting blijft dat de economie dit jaar in een milde, maar aanhoudende recessie zal belanden'. In december alleen kromp het bruto binnenlands product met 0,5 procent op maandbasis. Voor de hoofdeconoom wijst dat op 'de aanhoudende fragiliteit van de Britse economie'. Over het volledige jaar 2022 groeide de economie van het Verenigd Koninkrijk met 4 procent. Dat was minder dan in 2021, toen er een groei van 7,6 procent werd neergezet toen het land herstelde van de coronalockdowns. Het VK is ook de enige economie van de G7, de groep van rijkste landen, die nog niet terug op het niveau zit van voor de coronapandemie.