De economie in het Verenigd Koninkrijk heeft vorig jaar een recordgroei van 7,5 procent gekend. Dat blijkt uit officiële cijfers van het statistiekbureau ONS.

De groeicijfers komen boven de verwachtingen van de Bank of England uit. Het gaat om de sterkste groei sinds het statistiekbureau ONS in 1948 cijfers begon bij te houden. De groeispurt volgt wel op een stevige dip van 9,4 procent in 2020.

De nieuwe statistieken laten ook zien dat de Britse economie in de laatste drie maanden van het jaar met 1 procent is gegroeid, ondanks de impact van de omikronvariant. In december was er wel een krimp van 0,2 procent.

