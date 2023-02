De Britse centrale bank, de Bank of England (BoE), heeft het belangrijkste rentetarief donderdag zoals verwacht met 50 basispunten verhoogd. Het staat nu op 4 procent, het hoogste peil sinds 2008.

Het is al de tiende renteverhoging in het Verenigd Koninkrijk sinds eind 2021. Het doel ervan is de torenhoge inflatie in te dammen. De Britse inflatie ligt nog boven de 10 procent. De BoE sluit verdere rentestijgingen niet uit.

De centrale bank is voorts van mening dat de Britse economie begin dit jaar in een recessie is beland die vijf kwartalen zal duren. De recessie zou wel minder diep zijn dan eerder gedacht: de BoE gaat uit van een economische krimp van 0,5 procent in 2023 en 0,25 procent in 2024, waar dat in november nog respectievelijk 1,5 procent en 1 procent was.

Woensdag verhoogde de Amerikaanse centrale bank het belangrijkste rentetarief daar al met 25 basispunten. Donderdagnamiddag komt de Europese Centrale Bank (ECB) nog met een rentebesluit. Analisten verwachten een verhoging met 50 basispunten.

