Britse bedrijven roepen politici op een deal te sluiten met EU

Meer dan zeventig belangenbehartigers van Britse bedrijfssectoren, die gezamenlijk meer dan zeven miljoen werknemers in dienst hebben, doen een laatste poging om politici over te halen terug te keren naar de onderhandelingstafel over de brexit.

Anti-brexit plakkaten op de grond voor een EU-top in Brussel © Reuters