Europese bedrijven zijn voor hun financiering te afhankelijk van banken, zegt Trends-redacteur Jef Poortmans

Ei zo na was de Europese Unie erin geslaagd Europese bedrijven voor hun financiering minder afhankelijk te maken van de banken. Maar de brexit gooit roet in het eten.

Met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk is de Europese Unie een financiële wereldspeler kwijt. De Europese spaarders en beleggers hebben er baat bij dat de EU en het VK afspraken maken over hoe ze elkaars regelgeving en toezicht zullen erkennen. Zo niet, dreigen extra kosten voor de Europese en de Britse consumenten van financiële producten en diensten.

Maar bovenal dreigt de Europese kapitaalmarktenunie het kind van de rekening te worden. Het doel is tot een betere en eengemaakte kapitaalmarkt te komen, die ten dienste staat van bedrijven en waar banken gezonde concurrentie krijgen van beurzen en durfkapitalisten. De regelgeving is er min of meer, maar van een geïntegreerde kapitaalmarkt is nog lang geen sprake. De Londense City was een van de drijvende krachten achter het project, en de kennis, ervaring en diversiteit aan belangen daar waren een verrijking voor het Europese debat. Die voortrekker verliest de EU.

Brexit betonneert de macht van de banken.

Het is nochtans dringend tijd dat de EU kiest voor een financieel systeem waarin de markten en durfkapitaal een belangrijkere rol spelen in de toewijzing van kapitaal. Europese bedrijven zijn voor hun financiering te afhankelijk van banken.

Zo'n geïntegreerde kapitaalmarkt hoeft niet uit te monden in roofkapitalisme. Als de EU haar regels en toezicht slim inzet, kan ze profiteren van de efficiëntie van markten om het risicokapitaal bij de juiste partijen te krijgen. Banken kunnen daar een rol in blijven spelen, maar het is geen goede zaak als hun belangen opnieuw de bovenhand krijgen.

