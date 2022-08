De landbouw werd tijdens de pandemie uitgeroepen tot essentiële sector. Dat is wel heel snel veranderd, stelt Trends-redacteur Wolfgang Riepl.

Het jaar 2022 is het jaar van oorlog in Oekraïne en torenhoge energie- en voedselprijzen. Om de haverklap waarschuwen experts voor een "wereldwijde orkaan van de honger". De voedingsprijzen stegen dit jaar al met een tiende.

Je zou dan denken dat boeren daar iets aan overhouden, en dat er wat meer respect zou zijn voor de cruciale rol van de landbouw. Maar in de stikstofdiscussie wordt de boer nog altijd vooral als een probleem gezien. De landbouw moet in ijltempo worden afgebouwd. Daartegen betogende landbouwers worden vooral afgeschilderd als keetschoppers.

Ondertussen drukt de oorlog in Oekraïne Europa na enkele decennia knusse vrede met de neus op de feiten. Voeding is een strategisch goed. Net zoals een zo onafhankelijk mogelijke energievoorziening. Landbouw en voeding zijn letterlijk levensnoodzakelijk voor een functionerende samenleving.

Boeren verdienen meer marktmacht.

Graanboeren profiteren inderdaad wat van de hausse, maar dat geldt niet voor groentetelers of varkenskwekers. De gestegen productiekosten knijpen hen dood. Als toemaatje krijgen we deze week een langgerekte hittegolf, terwijl de landbouw al maanden kreunt onder een extreme droogte.

Dat zijn nu eenmaal de grillen van het klimaat. 2021 werd de derde natste zomer sinds 1991. Landbouwers moeten leren te leven met goede en zwakke jaren. Maar boeren hebben geen marktmacht, zoals bijvoorbeeld de energiesector die heeft. Bij het begin van de pandemie daalden de gasprijzen ver onder het vriespunt. Vandaag dicteren de gasproducenten hun prijzen aan de wereld. De landbouw werd tijdens de pandemie uitgeroepen tot essentiële sector. Dat is wel heel snel veranderd.

