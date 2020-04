BNP Paribas Fortis heeft de groeivooruitzichten voor de Belgische economie woensdag flink naar beneden bijgesteld.

Eind maart verwachtte de bank voor 2020 een krimp van het bbp met 3,5 procent, maar bij de bijgestelde pognose wordt dat een terugval met -7,1 procent. 'In tegenstelling tot onze voorgaande voorspelling verwachten we geen snelle terugkeer naar de situatie van voor de crisis', klinkt het woensdag.

Het feit dat de Belgische economie slechts geleidelijk zou heropstarten, geeft aanleiding tot tweederonde-effecten en leidt uiteindelijk tot permanent verlies van productiecapaciteit, meent BNP Paribas Fortis. 'Daar waar we tot enkele weken geleden uitgingen van een V-vormig herstel, gaan we vandaag uit van een U-vormig herstel. We rekenen op een geleidelijke openstelling van de economie vanaf begin mei, waarbij in die maand gemiddeld nog iets meer dan de helft van de maatregelen in voege zal zijn. Voor juni gaan we uit van een verdere versoepeling tot 30 procent', luidt het in een persbericht.

Ook voor de tweede jaarhelft verwacht de bank dat er nog steeds een minimum aan maatregelen tegen corona zal gelden, met productieverlies tot gevolg. Een deel van de bedrijven die tijdelijk moesten sluiten, blijven definitief dicht en ook een stuk van de tijdelijke werkloosheid wordt structureel, verwacht BNP Paribas Fortis. De werkloosheidsgraad zou stijgen van 5,4 procent tot 7,5 procent.

Voor 2021 verwacht de bank wel een flink herstel van de economische groei, met 7,6 procent. In 2022 zou de Belgische economie weer aan een normaal tempo groeien, maar wel vanop een peil dat zich 3 procentpunt onder het originele groeipad bevindt.

Belfius ging eerder uit van een krimp van de Belgische economie voor dit jaar met 5 procent en KBC zelfs met 9,5 procent.

