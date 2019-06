De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft vorig jaar 368 keer de toestemming gekregen om bij een bank de rekeningen van een belastingplichtige in te kijken. Het totaal sinds 2011 staat inmiddels op 3.600 onderzoeken.

Dat schrijft De Tijd woensdag. Sinds juli 2011 is het bankgeheim in ons land versoepeld. Controleurs van de fiscus mogen sindsdien het bankgeheim naast zich neerleggen als ze aanwijzingen hebben dat iemand belastingen ontduikt of als iemand rijker leeft dan zijn officiële inkomsten doen vermoeden.

Met 368 bankonderzoeken heeft de BBI vorig jaar minder gebruikgemaakt van die bevoegdheid dan in 2017, toen nog 546 machtigingen om bankrekeningen in te kijken zijn gegeven.

Ook de resultaten van de BBI vielen lager uit. De inspecteurs hebben vorig jaar voor 1,009 miljard euro aan extra belastingen en sancties opgelegd aan mensen en bedrijven die ze in het vizier hadden. Dat is de helft minder dan het jaar voordien, toen de BBI nog op 2,125 miljard euro afklokte.