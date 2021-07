Vlaanderen kent niet langer automatisch groenestroomcertificaten toe voor middelgrote zonne- en windprojecten, maar er wordt een call georganiseerd. De projecten die met de minste steun de meeste groene stroom produceren, krijgen dan steun. Uiteindelijk werden 79 projecten uitgekozen, meldt De Tijd donderdag.

'Met het beschikbare budget kunnen we meer groene stroom produceren en boeken we meer klimaatwinst zonder het te voelen in onze energiefactuur', zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap organiseerde tussen 17 mei en 3 juni de eerste call. In drie weken zijn 90 projecten ingediend, die samen bijna 7,5 miljoen steun aanvroegen. Volgens De Tijd werden 79 projecten gekozen en gerangschikt in volgorde van de steun die ze vragen per megawattuur groenestroomproductie. Voor zonnepaneelinstallaties haalden 59 aanvragen het. Ze kregen samen 4 miljoen euro investeringssteun voor een vermogen van 33.000 kWp, wat overeenkomt met 8.250 gezinsinstallaties. De winnende biedingen gaan van 3,21 euro steun per MWh tot 15 euro per MWh. Daarmee zitten ze volgens De Tijd ver onder het vastgelegde maximum van 22 euro per MWh, de productiesteun uit het groene­stroomcertificatensysteem die in het verleden voor zulke projecten werd uitgetrokken.