Het Witte Huis is van plan de 700 rijkste Amerikanen voor het eerst een directe belastingaanslag te sturen. Daardoor zouden ze voortaan 20 procent belasting betalen in plaats van gemiddeld 8 procent. De meeropbrengst voor de overheid wordt geschat op 360 miljard dollar over 10 jaar.

Dat blijkt uit informatie die The Washington Post heeft gekregen uit vijf bronnen met kennis van zaken en uit een regeringsdocument.

Volgens dat document zou het wetsvoorstel van president Joe Biden inhouden dat de miljardairs in het land een belastingtarief opgelegd krijgen van minimaal 20 procent. Dat gaat gelden voor huishoudens die jaarlijks goed zijn voor meer dan 100 miljoen dollar aan inkomsten. Op dit ogenblik betalen miljardairs in de VS gemiddeld iets meer dan 8 procent van hun inkomsten aan belastingen, wat veel minder is dan het gemiddelde voor minder fortuinlijke landgenoten. De miljardairs slagen erin belastingen te vermijden omdat hun in waarde of volume groeiende aandelenpakket pas belast wordt als de aandelen verkocht worden. In plaats van te verkopen lenen de miljardairs met de aandelen als onderpand, in een operatie die zo goed als niet belast wordt.

Als het nieuwe plan in voege treedt, zullen mensen met meer dan 100 miljoen aan inkomsten 20 procent belast worden op het volle inkomen, toegenomen waarde van aandelen inbegrepen.

Steun in de Senaat?

Biden, die het plan maandag zal presenteren als onderdeel voor de begroting 2023, is al langer voorstander van het zwaarder belasten van de superrijken. Tot dusver is dat nooit gelukt. De lancering van het plan wordt vergezeld door signalen dat de vastgelopen onderhandelingen tussen de regering en de dwarsliggende Democratische senator Joe Manchin over economische hervormingen misschien weer op gang zijn gekomen. Het is echter onduidelijk of Manchin en zijn Democratische collega Kyrsten Sinema zullen instemmen met het belastingvoorstel. Die beide stemmen heeft Biden nodig om het plan goedgekeurd te krijgen in een Senaat waar de twee partijen 50 zetels bezetten. Van Republikeinen is geen enkele steun te verwachten. Bij gelijk stemmenaantal heeft vicepresident Kamala Harris de beslissende stem.

