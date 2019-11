Bestsellerauteur Malcolm Gladwell: 'Trek niet meteen conclusies over een vreemde'

We willen zo graag vreemden vertrouwen dat we het niet doorhebben als we worden bedrogen. En denken dat we het karakter van mensen kunnen aflezen van hun uiterlijk, leidt tot catastrofes. In zijn nieuwe boek legt bestsellerauteur Malcolm Gladwell uit hoe aartsmoeilijk het is om anderen te begrijpen.

MALCOLM GLADWELL "Het mag geen misdaad zijn dat iemand niet meteen het ergste in de ander ziet."

Slechts enkele telefoontjes had Harry Markopolos nodig om zijn vermoeden bevestigd te zien dat Bernard Madoff een bedrieger was. Niemand begreep hoe de New Yorkse vermogensbeheerder elk jaar weer een spectaculair rendement haalde, zelfs in jaren dat de beurzen in het rood gingen. Madoff beweerde dat hij zijn geld verdiende door te beleggen in derivaten. Ook Markopolos handelde in derivaten, maar de banken die die producten ontwikkelden, bleken Madoff niet te kennen. Markopolos kon al in 2000 bewijzen dat de ingenieuze beleggingsstrategie van Madoff een lege doos was. Hij kreeg nergens gehoor.

