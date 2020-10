De Belgische overheidsschuld is in het tweede kwartaal met 32 miljard euro gestegen naar 524 miljard. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank waarover De Tijd en L'Echo schrijven.

Het is de eerste keer dat de kaap van 500 miljard wordt overschreden. De schuldgraad klimt naar zowat 115 procent van het bruto binnenlands product, het hoogste peil sinds 1999.

De sterke toename van de overheidsschuld is vooral te wijten aan de coronacrisis. De zware recessie en de maatregelen van de federale en regionale regeringen om de economie te ondersteunen hebben het begrotingstekort fors doen groeien. De stijging van de overheidsschuld was in het tweede kwartaal veel groter dan het begrotingstekort, omdat de schatkist meer leende dan ze onmiddellijk nodig had.

'Dat was gedeeltelijk de bedoeling', zegt Jean Deboutte, directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld. 'We wilden wat reserve opbouwen. Bovendien is het begrotingstekort minder gestegen dan we hadden verwacht.' Daarom zal de overheidsschuld in het derde en het vierde kwartaal minder stijgen en misschien zelfs lichtjes terugvallen.

De stijging van het begrotings­tekort en de overheidsschuld vormt voorlopig geen groot probleem, omdat ze niet leidt tot een klim van de rentelasten

