De Belgische langetermijnrente is vrijdag gestegen tot 0,567 procent, of het hoogste niveau sinds maart 2019. Door de hogere rente wordt lenen duurder voor de Belgische schatkist. Ook woonkredieten dreigen duurder te worden, al blijft de rente in historisch perspectief nog altijd erg laag.

Alle landen in Europa zien hun rente op overheidsobligaties vrijdag trouwens stijgen. De Italiaanse langetermijnrente klom zelfs tot 1,76 procent, een verschil van maar liefst 155 basispunten met de Duitse bunds, de meest veilig geachte belegging. Ook opmerkelijk: de Duitse rente op vijf jaar kwam voor het eerst sinds 2018 boven nul uit, tot 0,03 procent.

Aanleiding is volgens het financiële persagentschap Bloomberg de verwachting dat de Europese Centrale Bank de herfinancieringsrente in september zal optrekken tot 0,25 procent en in oktober tot 0,50 procent. Ook de massale opkoop van overheidsobligaties door de ECB wordt afgebouwd en daar reageren de markten op.

De tijd van ultralage rentes op staatspapier is alweer even geleden. Door de coronapandemie dook de Belgische langetermijnrente zelfs een hele tijd onder nul. Bij een negatieve rente steken investeerders geld toe, waardoor onze schatkist minder moest terugbetalen dan het bedrag dat men ontleende. Het dieptepunt dateert van november 2020, toen de Belgische tienjaarsrente afklokte rond de -0,440 procent. Sinds december 2021 echter is het sentiment gekeerd: de Belgische langetermijnrente is weer positief en gaat resoluut omhoog.

