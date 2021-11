In het Europese debat over de herziening van de begrotings­regels zal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) namens België pleiten voor een stimulans voor groene investeringen. Dat schrijft De Tijd woensdag.

Het idee van PS-staatssecretaris Thomas Dermine om voor de financiering van de klimaattransitie de komende tien jaar Europese extra schulden aan te gaan neemt de Vivaldi-coalitie niet over, omdat ze dat onhaalbaar vindt.

Het debat over de Maastrichtnormen is opgelaaid in de corona­crisis omdat veel landen de schuldnorm van 60 procent van het bbp niet meer halen en de begrotings­norm van 3 procent een rem zet op productieve overheidsinvesteringen.

Het debat verloopt langs de klassieke breuklijnen: de zuiderse landen willen de normen aanpassen, de noordelijke landen willen de euro beschermen.

In de federale regering is nu beslist een middenpositie in te nemen. België houdt vast aan de begrotingsnormen, maar vraagt voor groene investeringen een uitzondering op de norm van 3 procent. Volgens Van Peteghem is de bijsturing nodig om de middenklasse aan boord te houden. Die is belangrijk in de klimaattransitie. Zonder soepelheid dreigen pijnlijke begrotingsrondes, met besparingen of extra belastingen.

