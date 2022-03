De Belgische staat heeft zijn belang opgetrokken in Euroclear, de grootste effectenbewaarder van Europa, zo blijkt maandag uit een persbericht.

BNP Paribas Fortis verkoopt immers haar belang in Euroclear aan de federale investeringsmaatschappij FPIM.

Die had al enkele jaren een belang van 2,05 procent en krijgt er nu de ruim 97.520 aandelen of 3,1 procent van het kapitaal bij. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

BNP Paribas Fortis was sinds de oprichting in 1972 aandeelhouder van Euroclear. "Door de verkoop aan de FPIM verzekert men de continuïteit van de Belgische verankering van het aandeelhouderschap van Euroclear", staat in het persbericht. Voor de verkoop zijn nog de goedkeuring van de raad van bestuur van Euroclear en de gebruikelijke goedkeuringen van de regelgevende instanties vereist.

Euroclear heeft in ons land zijn belangrijkste activiteiten. De Belgische staat kan door zijn participatie aansturen om die activiteiten en kritieke IT-infrastructuur in ons land te houden. Tegelijk profiteert de overheid van het gulle dividendbeleid van Euroclear.

