België kampt met een puberend klimaatbeleid

Luc Huysmans senior writer bij Trends

Ook in 2020 bewijzen de overheden in dit land lippendienst aan de strijd tegen de opwarming van het klimaat. De rekening van het gebrek aan resultaten blijkt helaas een zorg voor later.

BRUSSELSE RING Snelheidsbeperking als voorbeeld van een falend beleid. © belga

De kloof tussen het uitgestippelde klimaatbeleid en de doelen voor 2030 is in België veel groter dan in veel andere Europese lidstaten. De vaststelling komt van Hans Bruyninckx, de directeur van het Europees Milieuagentschap. De Europese Commissie sabelde een eerste versie van het Belgische Klimaat- en Energieplan neer. Reden: het was geen geïntegreerd werkstuk, maar een plakboek van de plannen van de Brusselse, de Vlaamse, de Waalse en de federale overheid.

