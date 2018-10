België bekleedt zesde plaats op ranglijst Oxfam voor engagement tegen ongelijkheid

Oxfam presenteert voor de tweede keer de zogenaamde 'Commitment to Reducing Inequality Index'. Die geeft een score op basis van het beleid rond belastingen, sociale uitgaven en arbeidsrechten. Na Denemarken staat Duitsland op twee, gevolgd door Finland. Oostenrijk en vervolgens Noorwegen vervolledigen de top vijf.

Politieke keuze

De index toont volgens Oxfam aan dat 'de strijd tegen ongelijkheid in de eerste plaats een politieke keuze is'. Sommige landen gaan erop vooruit en anderen hinken achterop, klinkt het, en zowel tussen, rijke en arme landen onderling zijn er sterke verschillen.

Denemarken wint het pleit dankzij progressieve belastingen, hoge sociale uitgaven en uitgebreide arbeidsrechten. Maar recente Deense regeringen schroefden de voorbije jaren echter veel maatregelen terug, waardoor de ongelijkheid in Denemarken de voorbije jaren snel steeg.

Landen als Singapore en India tonen bijvoorbeeld hoe het niet moet. Het welvarende Singapore staat bijvoorbeeld pas 149ste, door de rol die het speelt in internationale belastingontwijking, de lage sociale uitgaven en het gebrek aan minimumlonen. Nigeria is de slechtste leerling door de slechte belastinginning, schendingen van arbeidsrechten en lage sociale uitgaven.

België

België scoort volgens Oxfam dankzij de sociale welvaartsstaat, uitgebreide herverdeling en sterke vakbonden hoog qua fiscaliteit, sociale uitgaven en arbeidsrechten. De voorbije dertig jaar bleef de ongelijkheid in vergelijking met andere landen vrij laag en stabiel.

Anderzijds verlaagden de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting de belastingen voor bedrijven substantieel, 'terwijl consumptiebelastingen, die voor arme gezinnen extra zwaar doorwegen, verhoogd werden'. Ook is de factuur van de fiscale hervormingen niet gedekt, luidt de waarschuwing, wat de financiering van publieke diensten op lange termijn in gevaar brengt.

Progressieve belastingen

De komende regeringen moeten volgens Maaike Vanmeerhaeghe, beleidsmedewerker ongelijkheid bij Oxfam, kiezen voor progressieve belastingen en meer maatregelen tegen belastingontwijking. 'Ze moeten de uitgaven voor onderwijs, gezondheidszorg en sociale bescherming op peil houden en investeren in maatregelen die structurele armoede en ongelijkheid tegengaan.'

Vergelijken met de eerste editie van de index uit 2017 is volgens Oxfam moeilijk omdat nieuwe indicatoren toegevoegd werden. Een die meet in welke mate landen internationale belastingontwijking faciliteren en een indicator die meet in welke mate landen maatregelen nemen tegen geweld op vrouwen. België stond in de eerste ranglijst wel op de tweede plaats.